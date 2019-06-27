2019/06/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

إلتقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، خلال استقبال رسمي في قصر بكنجهام بلندن، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صالح التقى ملكة بريطانيا بحضور السيدة الاولى سرباغ صالح”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

29

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يلتقي الملكة إليزابيث الثانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يلتقي الملكة إليزابيث الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).