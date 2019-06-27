2019/06/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، سحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية.





وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالنظر لمخالفة شركة الحضر للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقرر سحب اجازة تاسيس الشركة”.

وأضاف، انه “تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان الصادر من من مصرف نور العراق الاسلامي بمبلغ 50 مليون دينار لصالح هذا البنك”.





وطالب البنك، وزارة التجارة، “بالغاء شهادة التاسيس الممنوحة للشركة المذكورة، اضافة الى شطب اسم الشركة من سجلاتكم وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يسحب إجازة شركة لبيع وشراء العملات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يسحب إجازة شركة لبيع وشراء العملات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).