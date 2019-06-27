ضبط حالة غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار في ديالى

2019/06/27 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية ديالى عن ضبط حالة غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار في مركز أمتحاني في المحافظة .وذكرت المديرية في بيان اليوم ان ملاكات المديرية تمكنت من ضبط حالة غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار .مبينة ان عملية الضبط تمت في أحد المراكز الامتحانية قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى ./انتهى

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