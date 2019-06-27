مسؤول محلي: حرائق المشراق تسببت بنزوح 25% من السكان القريبين وإتلاف المحاصيل الزراعية

2019/06/27 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن مدير ناحية الشورى في الموصل، خالد الجار ، الخميس، أن الفرق الحكومية والجهات المختصة تمكنت من إخماد حريق حقول المشراق بمحافظة نينوى، الا ان الحرائق تسببت بخسائر كبيرة.وقال الجارلـ /المعلومة/ إن “حرائق الحقول تم إخمادها الا ان الخطورة لازالت موجودة في حقول المشراق إذ ان ارتفاع اعمدة الدخان يعيق عملية […]

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