الحرارة تتخطى الـ50 مئوية في بغداد

2019/06/27 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات : يس عراق تخطت درجة الحرارة ظهر ، الخميس، الـ50 مئوية في بغداد وتحديدا عند الساعة الثالثة ظهرا.ونشر الصحافي والكاتب فلاح المشعل تغريدة على حسابه في تويتر: ” درجة الحرارة وصلت الـ50 وعبرتها عند الساعة الثالثة ظهرا ..شوكت تعطل الدوائر من تحترك الناس بالشوارع..”.

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