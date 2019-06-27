هذا ما فعلته غارات تركية على شمال العراق اليوم!

2019/06/27 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الطيران التركي غارات جوية على محافظة دهوك في منطقة كردستان العراق، أدت إلى تضرر طريق حيوي في المحافظة....

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