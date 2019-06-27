2019/06/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بأمر قضائي، اليوم الخميس، مدير حسابات كمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار لتورطه باختلاس رواتب معادة لضباط ومنتسبين ، والمفتشية تحقق بالقضية لمعرفة المتورطين فيها.

وتمت عم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، حالة تأهب قصوى وإجراءات أمنية وقائية مشددة في مطار تونس قرطاج، فيما منعت دخول كل مرافقي المسافرين "تحسبا لأي طارئ".

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، إن "إ

بغداد اليوم _ بغداد

أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب بإقالة مدير تربية الديوانية عقيل عبد السادة عبيد واتخاذ إجراءات قانونية بحقه بسبب "خلل واضح" في أوامر إدارية خاصة بالتعيينات.

وقالت رئيس اللجنة النيابية ه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يوجه بإحصاء أسماء المرشحين للدرجات الخاصة ويرفع جلسته إلى السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يوجه بإحصاء أسماء المرشحين للدرجات الخاصة ويرفع جلسته إلى السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).