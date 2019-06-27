2019/06/27 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: إيقاف الاوامر الادارية لجميع المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد تاريخ ٣٠ حزيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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