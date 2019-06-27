الدفاع المدني يعلن السيطرة على 80% من حرائق المشراق

2019/06/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، السيطرة على 80% من حرائق معمل المشراق.

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