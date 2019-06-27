الداخلية: توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية بتهمة اختلاس رواتب

2019/06/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار لتورطه باختلاس رواتب معادة لضباط ومنتسبين ، فيما اشار الى ان المفتشية تحقق بالقضية لمعرفة المتورطين فيه

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