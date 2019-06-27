روسيا: محاولات إبتزاز السودان من أطراف خارجية أمر غير مقبول

2019/06/27 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلن نائب الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو تعتبر محاولات التأثير على الوضع في السودان من الخارج، غير بناءة، وأن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أمر غير مقبول.و قال كوجين خلال مؤتمر صحفي، الخميس إن “حل المشاكل الداخلية السودانية هي مسألة السودانيين أنفسهم، نعتبر الضغوطات الخارجية، ومحاولات […]

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