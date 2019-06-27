الكعبي يوجه الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى البرلمان

2019/06/27 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان، وبيان اسباب تأخر اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي./انتهى

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