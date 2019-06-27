“حرب لن تطول كثيرا”.. ترامب لا يستبعد خيار القوة ضد إيران

2019/06/27 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اندلاع حرب ضد الإيرانيين في سياق التصعيد الحالي مع طهران مؤكدا أنها حرب “لن تطول كثيرا”.

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