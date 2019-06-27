المالية ترفع موازنة العام المقبل الى مجلس الوزراء

2019/06/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الخميس، موعد رفع مشروع قانون الموازنة لعام 2020 الى مجلس الوزراء، مبينة أنه سيكون في منتصف ايلول المقبل.

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