الاتفاق في القدس والتوقيع في اليابان والتنفيذ في الخليج

2019/06/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض الدول العربية في جناحها المشرقي لعددٍ من أزمات تؤثر على حاضرها ومستقبلها ، كما تؤثر على الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي ،

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