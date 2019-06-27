تحرك فرسي لمنع أي مواجهة عسكرية بين أميركا وإيران

2019/06/27 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو – لم يهدأ ضجيج التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعهد الخميس في طوكيو

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