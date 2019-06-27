نائب عن الفتح: امتعاض الكتل السياسية من الخنجر وراء رفض مرشحة التربية

2019/06/27 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم ، الخميس، رفض مرشحة التربية زاهدة العبيدي خلال جلسة البرلمان لجملة أسباب أبرزها امتعاض الكتل السياسية من رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر.وقال سالم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المحاصصة السياسية وعدم قناعة مجلس النواب بحصر وزارة التربية بمحافظة نينوى وراء رفض مرشحة […]

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