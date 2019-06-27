2019/06/27 | 17:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن معاون محافظ دهوك اسماعيل محمد، اليوم الخميس، ان المحافظة وتحديدا في زاخو افتتحت مركزا أمنيا لإصدار المستمسكات الرسمية للنازحين الذين فقدوا هوايتهم خلال نزوحهم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك: افتتاح مركز لإصدار الهويات المفقودة للنازحين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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