دهوك: افتتاح مركز لإصدار الهويات المفقودة للنازحين

2019/06/27 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون محافظ دهوك اسماعيل محمد، اليوم الخميس، ان المحافظة وتحديدا في زاخو افتتحت مركزا أمنيا لإصدار المستمسكات الرسمية للنازحين الذين فقدوا هوايتهم خلال نزوحهم.

وقال

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