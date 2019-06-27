اطفالنا تحتضر

2019/06/27 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناء الالوسي

اماه اسرعي ودعيني فلن تعودي تنظريني قبيل موتي واسقيني بدمع من دموع عينيكموتي بات قريبا ...قريبتعالي واسعديني بقربك وبين ذراعيك ضميني ودعي النواح فهو يزعجني لاترتدي سواد الثياب فالحزن ينخر في القلب الحزينِ رأيت الجوع الوانا ..والظلم اشكالا ولكن..في الموت ارى راحة افرحي وتألقي في عيوني فصوتك يثير شجوني وصيتي لك ..لاتحرقيني بدموع الثكالا ترويني زوريني في غروب الشمس واندبي وطنا كغصن رطيبفاقدا جذور اصوله ...سلام على الدنيا ومني لها السلام قتلت الطفولة ....وتودعها كحر افلت من السجن بعد حكم القاضي عليه بالإعدام

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