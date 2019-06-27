في مشهد غير مألوف.. البغداديون تحت ظل “الشمسية” في عز الصيف

2019/06/27 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دفعت درجات الحرارة المرتفعة البغداديين الى حمل المظلة “الشمسية” في فصل الصيف في مشهد غير مألوف وربما يحتسبه البعض”عيبا” ان تحمل المظلة في غير فصل الشتاء.صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لموظفين وموظفات وهم يخطون صوب أماكن عملهم تحت ظل “الشمسية” ، الامر الذي عده ناشطون بأنه هدم لثقافة العيب ودليل على […]

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