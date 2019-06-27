2019/06/27 | 17:42

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بالوثيقة ..



إنهاء تكليف رئيس جامعة الفلوجة وتعيين اخر بدلا عنه

الخميس

27

حزيران

2019 :

05:33 pm

28

بالوثيقة ..



إنهاء تكليف رئيس جامعة الفلوجة وتعيين اخر بدلا عنه

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