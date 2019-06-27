العراق يستعد للمشاركة في البطولة العربية للاسكواش في مصر

2019/06/27 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يواصل منتخب الناشئين بالاسكواش تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي الذي يتواصل في العاصمة بغداد وذلك استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية باللعبة والتي من المقرر ان تنطلق فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل.وقال امين سر اتحاد اللعبة علي عطية، في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، […]

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