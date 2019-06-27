تصاعد الضغوط في لبنان لإقرار الموازنة

2019/06/27 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – يحذّر الزعماء السياسيون في لبنان من أنها توشك أن تعصف بالبلاد أزمة اجتماعية وسياسية ما لم يتم إقرار موازنة.فقد

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