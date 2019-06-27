نائب: رئيس الوزراء رشح شخصيات لم تنجز شيئاً ومتهمة بالفساد للدرجات الخاصة

2019/06/27 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب هوشيار عبدالله، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اعاد ترشيح شخصيات من مدراء عامين...

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