الزوراء يعلن مدة غياب مدافعه

2019/06/27 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

أعلن نادي الزوراء، عن مدة غياب مدافع فريقه الكروي عباس قاسم، عن الملاعب.

وقال عضو الهيئة الادارية لل...

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