2019/06/27 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزوراء يعلن مدة غياب مدافعه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن نادي الزوراء، عن مدة غياب مدافع فريقه الكروي عباس قاسم، عن الملاعب.
وقال عضو الهيئة الادارية لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزوراء يعلن مدة غياب مدافعه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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