الداخلية: توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية بتهمة اختلاس رواتب

2019/06/27 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في م...

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