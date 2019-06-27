2019/06/27 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ملكة بريطانيا في لندن.وقالت رئاسة جمهورية العراق في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن صالح “التقى خلال استقبال رسمي في قصر بكنجهام بلندن، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية”.وأضافت “حضر اللقاء السيدة الاولى سرباغ صالح”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يلتقي ملكة بريطانيا في لندن وكالة خطوة برس.

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