بالوثيقة.. أمر وزاري بإنهاء تكليف رئيس جامعة النهرين

2019/06/27 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر وزير التعليم العالي قصي السهيل، أمرا وزاريا بانهاء تكليف (نبيل كاظم عبد الصاحب ) من مهام رئيس جامعة النهرين ويعاد الى ملاك التدريس بسبب توصيات من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مكتب المفتش العام.





وجاء في الوثيقة تلقى “النور نيوز” نسخة منها، انه “تقرر تكليف (محمد صاحب مهدي صالح) بمنصب رئيس الجامعة (وكالة)”.

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