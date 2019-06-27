الداخلية تعلن القبض على متورط بعمليات سرقة محال للصيرفة

2019/06/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متورط بعمليات سرقة محال للصيرفة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكن مكتب مكافحة اجرام المنصور التابع لمديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم متورط بالعديد من عمليات السرقة، من بينها ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بقيام هذا المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل الصيرفات”.

وأشار الى ان “عملية إلقاء القبض جاءت بعد تشكيل فريق مختص نجح في تنفيذ هذه العملية، حيث اعترف هذا المتهم بجرائمه التي نفذها ضمن محافظة بغداد”.

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