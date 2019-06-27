2019/06/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WmU_iSjWqek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محكمة القضاء الاداري تصادق على اقالة عقيل الطريحي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محكمة القضاء الاداري تصادق على اقالة عقيل الطريحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).