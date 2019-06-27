2019/06/27 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب: عبد المهدي رشح شخصيات متهمة بالفساد للدرجات الخاصة

بغداد/...قال النائب هوشيار عبدالله، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اعاد ترشيح شخصيات من مدراء عامين ووكلاء وزارات ودرجات اخرى لم تنجز شيئاً مميزاً يؤهلها لتولي الدرجات الخاصة، داعيا إياه الى تقديم تقييم لعملهم وإيضاح أسباب اعادة ترشيحهم مرة اخرى.

وذكر عبدالله في بيان ، انه"كان الأجدر برئيس الوزراء عندما يرشح أي شخص أن يرسل معه تقييماً لأدائه خلال السنوات الماضية وخصوصاً بالنسبة لمن أمضوا أكثر من أربع سنوات في منصب معين دون تحقيق أي انجاز".

واضاف، ان "الاكتفاء بإرسال السير الذاتية للمرشحين برفقة إثباتات تؤكد عدم شمولهم بإجراءات هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة ليس كافياً، وانما المطلوب ارسال تقييم من عبدالمهدي للمرشح وإيضاح اسباب ترشيحه، هل هي لكفاءته وانجازاته أم فقط إرضاءً لأشخاص او جهات سياسية".

واستغرب من ترشيح عبد المهدي "لأشخاص عليهم شبهات فساد ارضاءً لمسؤولين في الدولة وهذا يعد فشلاً لعبدالمهدي والأجدر به ان يترفّع عن ترشيح شخص فاسد أو غير كفوء، سيما وأن نجاحه هو نجاح للحكومة العراقية".انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عبد المهدي رشح شخصيات متهمة بالفساد للدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عبد المهدي رشح شخصيات متهمة بالفساد للدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).