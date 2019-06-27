حكام الدرجة الثانية في البصرة يقيمون معسكراً تدريبي في مدينة مشهد الايرانية ويليله معسكر آخر لحكام الدرجة الاولى الشهر المقبل

2019/06/27 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود ودعم اتحاد كرة القدم في البصره غادرنا صباح اليوم حكام الدرجه الثانيه في البصره لأقامة معسكر تدريبي في مدينة مشهد ولمدة 10 ايام .وسوف يكون هناك معسكر لحكام الدرجه الاولئ خلال الشهر القادم .تمناتي لكم حكامنا بالتوفيق

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