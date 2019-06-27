التعليم النيابية:40 الف طالب عراقي يكملون دراستهم الجامعية والعليا خارج العراق

2019/06/27 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة التعليم النيابية، الخميس، عن وجود اكثر من 40 الف طالب عراقي يكملون دراساتهم خارج العراق مابين دبلوم وبكلوريوس ودراسات عليا، عازيا الأمر الى فشل خطط التعليم بتوسعة القبولات.وقال عضو لجنة التعليم رياض محمد لـ/المعلومة/ ان “فشل التوسع بخطط القبول وغياب الرؤية التطويرية لواقع التعليم بالعراق دفع بآلاف العراقيين لإكمال […]

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