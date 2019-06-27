2019/06/27 | 18:00

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بالوثيقة..



انهاء مهام منصب رئيس هيئة التعليم التقني ورئاسة الجامعة التقنية الوسطى

تأریخ التحریر: : 2019/6/27 17:58

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