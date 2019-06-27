توقيف مدير حسابات كمارك قيادة حدود المنطقة الثانية بتهمة الاختلاس

2019/06/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار:الفرات نيوز} تقرر توقيف مدير حسابات كمارك قيادة حدود المنطقة الثانية، اليوم الخميس، بتهمة الاختلاس.

وذكر مكتب مفتشية الداخلية في محافظة الانبار لمراسل {الفرات نيوز} انه" تم توقيف مدير حسابات كمارك قيادة حدود المنطقة الثانية بتهمة اختلاس رواتب".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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