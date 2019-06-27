ممثل المرجعية: تأريخ المواجهة مع داعش يجب أن يُكتب بأحرف من نور

2019/06/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، الخميس، أن تأريخ المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن يكتب بأحرف من نور، داعيا إلى ضرورة توثيق تلك المرحلة.

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