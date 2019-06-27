إيران تشيع رفات 150 جنديا سقطوا في الحرب مع العراق

2019/06/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيع إيران اليوم الخميس رفات 150 عسكريا إيرانيا، قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

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