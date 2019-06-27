2019/06/27 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لكزس يابانية تحدث في البصرة #فورويل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NryxFsTNM_w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لكزس يابانية تحدث في البصرة #فورويل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لكزس يابانية تحدث في البصرة #فورويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).