المالكي يؤكد دعمه الكامل لمحافظ بغداد للنهوض بواقع العاصمة ويثمن انطلاق حملة خدمة بغداد شرف لنا

2019/06/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعمه الكامل لمحافظ بغداد للنهوض بواقع العاصمة ويثمن انطلاق حملة خدمة بغداد شرف لنا.وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون” ان المالكي التقى محافظ بغداد فلاح الجزائري، واستعرض اللقاء خطط المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني وتقديم افضل الخدمات للمناطق التي تقع ضمن مسؤولية المحافظة “.واشار المحافظ الى […]

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