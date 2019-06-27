“بالفيديو” وزير الداخلية العراقي يوبخ ضابطا على طريقته “هذني السوالف عوفوهن”

2019/06/27 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قام وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بتوبيخ أحد الضباط عندما قام بزيارة لدائرة البطاقة الوطنية الموحدة في سوق الثلاثاء بمنطقة زيونة.واثناء الزيارة استمع الياسري الى شكاوى المواطنين واطلع على حجم التعقيدات التي تواجه عملية استخراج البطاقة.وفي غضون ذلك تحدث الياسري الى احد الضابط قائلا له : ” هذني السوالف عوفوهن، […]

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