روسيا تنتقد نهج واشنطن بخصوص القضية الفلسطينية: مؤتمر البحرين خطوة غير بناءة

2019/06/27 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية، التي تمت مناقشتها في "ورشة البحرين" والتي تتضمن استثمارات وإقامة مشاريع لصالح الفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار، خطوة غير بناءة.وأوضحت، أن الحل الذي تقترحه الإدارة الأمريكية لا يتضمن إقامة دولتين، كما أنه لم ينص بشكل متعمد عن إجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967.تجدر الإشارة إلى أن العاصمة البحرينية المنامة احتضنت أمس الأربعاء لقاء دوليا عرض خلاله مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الجوانب الاقتصادية من الخطة الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط المسماة "صفقة القرن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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