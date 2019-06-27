2019/06/27 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "حريقا اندلع في الطابق الثامن من أحد الفنادق في المدينة القديمة ضمن مدينة كربلاء".وأضاف البيان، أن "الفرق سيطرت على الحادث وتم انقاذ ثلاثة أشخاص واطفال يسكنون الفندق"، مشيرة الى أن "الاسباب هي تسرب غاز الطباخ".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق وسط كربلاء وينقذ 3 أطفال ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق وسط كربلاء وينقذ 3 أطفال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).