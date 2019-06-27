وزارة الداخلية: توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار بسبب اختلاس اموال

2019/06/27 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن توقيف مدير حسابات جمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار لتورطه باختلاس رواتب معادة لضباط ومنتسبين، مشيرة الى أن المتهم زور مذكرة إذن الدفع الخاصة بإعادة تلك الرواتب والتي على اثرها اختلس مبلغاً فاق الـ 35 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اوقف بأمر قضائي مدير حسابات كمارك قيادة حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار لتورطه باختلاس رواتب معادة لضباط ومنتسبين"، لافتة الى أن "المفتشية تحقق بالقضية لمعرفة المتورطينبها".

وأَافت الوزارة، أن "عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة تفيد بتورط مدير حسابات گمارك قيادة حدود المنطقة الثانية باختلاس رواتب معادة لضباط ومنتسبين في القيادة، وفور وصول المعلومة أمر المفتش العام جمال الأسدي مكتبه في محافظة الأنبار باتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد التحري والتثبت من المعلومات الواردة، وقد شكل مكتب تفتيش الأنبار لجنة تدقيقية لتدقيق أوليات صرف وإعادة الرواتب، واكتشفت اللجنة قيام مدير حسابات المنطقة الثانية بتزوير مذكرة إذن الدفع الخاصة بإعادة رواتب الضباط والمنتسبين، والتي على اثرها اختلس مبلغاً فاق الـ 35 مليون دينار من الرواتب المعادة".

وتابعت، أن "اللجنة التدقيقية اجرت التحقيق الادري الابتدائي في القضية ودونت افادة ذوي العلاقة وعرضتها أمام أنظار قاضي تحقيق قضايا النزاهة المختص الذي بدوره أصدر مذكرة قبض بحق مدير الحسابات وفق المادة 316 من ق ع ع بالرقم 111 لسنة 1969 المعدل.



وقد تم تنفيذ المذكر وايداع المتهم التوقيف للتحقيق معه لكشف ملابسات القضية بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".

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