الخلافات السياسية تؤدي الى أسقاط المرشحة الثالثه للتربية !!

2019/06/27 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - بشار قدوري

المكون السني يخفق في ترشيح وزيرا للمرة الثالثة ، حيث ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي، وجاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.

ان الاسباب التي ادت لاسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبدالله، تعود الى الخلافات مابين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السني اضافة الى قوى سياسية اخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية.

حيث هنالك جزء من سنة البناء وكذلك اطراف من الاصلاح رافضين لاي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي.وهذه تعد مشكله المكون الذي يتخبط دائما في اختيار الحقائب الوزارية ويصبح كرة بين اللاعبين الكبار في الملعب السياسي .

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