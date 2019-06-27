2019/06/27 | 18:44

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ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب"

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف ،الخميس، إن تهديد الرئيس

الأمريكي، دونالد ترامب، بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب".وأضاف ظريف في تغريدة له عبر "تويتر" ردا على ترامب: "المحو =

الإبادة = جريمة حرب"، مشيرا إلى أن "العقوبات الامريكية على إيران

على خلفية برنامجها النووي ليست حربا بديلة بل هي الحرب

بعينها". وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "الاعتقاد بإمكانية القيام بحرب

قصيرة على إيران وهم"، لافتا إلى أن "من يبدأ الحرب ضد إيران لن

يكون هو من ينهيها".

وختم ظريف بالقول إن "المفاوضات والتهديد لا يلتقيان".

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