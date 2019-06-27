بالتفاصيل.. البرلمان يستعد لخفض رواتب هذه الفئة من الموظفين

2019/06/27 | 18:50

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سومر نيوز: بغداد..



حذر الخبير قانوني محمد الشريف، من خطة جديدة لبعض الكتل في مجلس النواب للتأثير على القضاء ومحاصرته مال...

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