2019/06/27 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..السهيل ينهي تكليف رئيس جامعة الفلوجة محمد عفتان من منصبه ويعين صباح إبراهيم بديلا عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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