4 مشروبات تعوض نقص فيتامين “d”.. تعرف عليها

2019/06/27 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعد فيتامين “د” من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لتعزيز المناعة لمقاومة العديد من الأمراض، بالإضافة إلى أنه مفيد لتقوية العظام وعلاج آلام المفاصل والعضلات والام فقرات الظهر.وعادة ما يلجأ البعض للحصول على فيتامين “د” من خلال التعرض لضوء الشمس في الصباح، أو تناول بعض الأطعمة مثل السمك والسلمون والبيض والمشروم، […]

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