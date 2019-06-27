ذياب مهدي محسن - شمران الياسري سيد كتابة العمود الصحفي

2019/06/27 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن من منا لا يعرف "ابو كاطع " وصاحبه خلف الدواح ...؟ نعم نحن جيل السبعينيات وما قبله نعرفه جيدا كل مثقف مهما كان عنوانه كأديب او فنان او سياسي او من ذي المهن الاخرى وخاصة ممن يقرأ جريدة طريق الشعب في اصدارها العلني في سبعينات القرن الماضي .اقول : لطاما احتل العمود الصحفي مكانة وحيزا كبيرا في الصحافة ، لما يمتاز به من وصف واقعي ، واسلوب اجتماعي بسيط فضلا عن تنوع اساليب التحرير فيه ..العمود الصحفي اش......

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