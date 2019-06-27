2019/06/27 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر الديمقراطية والحكم الرشيد-فى الديمقراطيات الراسخة تخضع سياسات وممارسات الحكومات الى عدة معايير تهدف الى المحاسبة والتقييم, منها معايير الحوكمة او الحكم الرشيد.وتلك المعايير لا تسعى فقط الى مراقبة تنفيذ السياسات بل تصبو كذلك الى معرفة الاليات التي استخدمت لاتخاذ القرارات وأدوات التنفيذ.ولان الحكومة المنتخبة ديمقراطيا تسعى الى خلق اجماع او شبه اجماع حول سياساتها وقراراتها فحرى بها ان تتوفر......

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